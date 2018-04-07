В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь.

Об этом сообщает «УНН».

Знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников. Схождение огня произошло в 14:17 по киевскому времени.

Огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма. Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его развезут во все украинские города.