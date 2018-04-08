Илон Маск опасается, что искусственный интеллект может стать бессмертным диктатором

Искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись.

Об этом заявил миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна «Доверяешь ли ты этому компьютеру», передает «Лига».

По словам Маска, авторитаризм не является чем-то новым, но, по крайней мере, Муссолини и Гитлер умерли. Он опасается, что в эпоху технологий искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения.

- Это очень важный вопрос, это повлияет на нашу жизнь так, как мы не можем себе представить сейчас, - сказал он зрителям в четверг вечером на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в виду того, как Россия уже использует алгоритмы для подрыва демократий, а Китай планирует запустить систему социального кредита для мониторинга своих граждан в реальном времени к 2020 году, это не кажется надуманным.

Напомним, что ранее Илон Маск назвал искусственный интеллект самой большой угрозой для человечества.