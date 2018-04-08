Ученые с помощью программы показали, что «солнечный камень» викингов можно использовать для навигации путешествий

Ученые заявили, что «солнечный камень» (solstenen) викингов действительно можно использовать для навигации во время морских путешествий.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на Naked science.

Так, согласно сагам викингов, для плаванья на драккарах они использовали «солнечный камень», с помощью которого могли определить положение Солнца в пасмурную и солнечную погоду. В 1948-м году был найден экземпляр диска Уунартока из тех же легенд, который в сочетании с камнем был главным навигационным инструментом.

«Ученые, проанализировав сохранившиеся тексты легенд и найденный прибор, поняли, что это специальные солнечные часы с пометками, обозначающими стороны света, и резьбой, которая соответствует изменением тени от гномона солнечных часов, «привязанному» к равноденствию и солнцестоянию весной и летом. При соблюдении правильного времени и места использования, то есть на северной широте около 61° и с мая по сентябрь погрешность прибора была всего лишь 4 градуса», - говорится в сообщении.

В 1969 году археолог Рамскоу из Дании предположил, что в качестве «солнечного камня» викинги использовали кристалл, который поляризовал проходящий через него свет. При прохождении через такой кристалл свет расщеплялся на два луча с разной поляризацией.

«Соответственно, яркость видимых изображений зависит от поляризации исходного света и отличается между собой. Викинги смогли понять эту закономерность, и плавно меняли положение кристалла, пока оба видимых изображения не будут иметь одинаковую яркость. Метод весьма эффективен даже в туманную погоду», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на роль solstenen теоретически подходили турмалин, иолит и исландский шпат. Ученые отдавали предпочтение последнему и опубликовали свои выводы в 2011 году. А в ходе нового исследования они использовали компьютерную модель морского путешествия из порта Берген (Норвегия) в поселок Хварф на южном побережье Гренландии.

«Виртуальные корабли начинали свой поход в весеннее равноденствие или летнее солнцестояние. Облачность выбиралась случайным образом. Затем программа имитировала использование кристаллов кальцита, кордиерита, турмалина и аквамарина с учетом реальных параметров этих минералов с определенной заранее частотой. Путешествие заканчивалось успешно, если корабль прибывал достаточно близко к горам побережья Гренландии в нужном месте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа сверяла направление каждые три часа, и 92% кораблей прибыли успешно. Однако если направление сверялось каждые четыре часа, то успешность навигации резко снижалась.

Ранее сообщалось, что три археолога-любителя в Ютландии нашли самую большую коллекцию золота викингов из когда-либо найденных в Дании.