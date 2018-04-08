Моих девочек ломают, бьют, откручивают голову, потому что Херсону надо медали, - наставница николаевского «Реала»

Наталья Пархоменко Николаевская гандбольная команда «Реал» подаст протесты на результаты матчей против херсонской «Днепрянки». Главный тренер команды Наталья Пархоменко считает, что в обоих поединках судьи отобрали у ее команды победу.

Об этом она сообщила в комментарии сайту «НикСпорт».

Напомним, что во втором матче против «Днепрянки» судьи не засчитали чистый гол «Реала» на последних секундах. Таким образом медали чемпионата получит не «Реал», а «Днепрянка».

- Я очень сильно благодарна своим девочкам, они две игры подряд играли на характере против 9-рых – 7 игроков команды соперников и 2 в желтых маечках (про судей – НС). Я понимаю, когда отдаются в пользу соперника какие-то спорные моменты, но когда моих девочек ломают, бьют, откручивают голову, потому что Херсону надо медали. А нам не надо? И за этим не следует какого-либо наказания, это уже не предвзятость, это не человечность. Мы будем за справедливость бороться и сейчас писать протест, есть видеозапись, мы нарежем моменты, в которых нас засудили. У нас, что вчера, что сегодня забрали победу.