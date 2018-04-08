Несколько сотен николаевцев встретили Благодатный огонь

В ночь на 8 апреля, несколько сотен прихожан Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери встретили Благодатный огонь, который в Николаев доставила делегация народных депутатов Украины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, таинство схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего, который находится в Иерусалиме, ежегодно наблюдают сотни тысяч верующих людей. Со всех сторон света, накануне празднования Пасхи, паломники пересекают границу Израиля, чтобы стать частью этого таинства. После схождения Благодатного огня, каждый прихожанин хранит его и передаёт дальше. В Украину, огонь традиционно доставляют самолётом в Киев, где его ждут делегации всех областей. Этот год не стал исключением. В Украину, в столичный аэропорт Борисполь, огонь прибыл около 20:00.

Около 23:00 представители Николаевщины встретили Благодатный огонь в Херсонском аэропорту и спустя час доставили его в одну из самых больших церквей Николаева - Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери, который относится к Киевскому патриархату.

Прибывший в церковь огонь положил начало праздничной пасхальной службе, на которую пришло несколько сотен человек.

Среди тех, кто доставил огонь в Николаев были народные депутаты Украины Александр Жолобецкий, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, а также экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков.

Стоит отметить, что Благодатный огонь в Николаевские епархии УПЦ Киевского и Московского патриархатов уже несколько лет подряд привозятся разные люди. Так, в Николаевскую епархию УПЦ Московского патриархата Благодатный огонь традиционно привозили представители «Партии регионов». В частности, экс-глава Николаевского облсовета, а ныне глава фракции «Оппоблока» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов. А в Николаевскую епархию УПЦ Киевского патриархата в последние годы Благодатный огонь привозили представители «Народного фронта» во главе с ныне экс-главой Николаевской ОГА Вадимом Мериковым.