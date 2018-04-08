В Николаеве и области полиция на Пасху усилила режим службы

Николаевские правоохранители в усиленном режиме продолжают обеспечивать правопорядок во время празднования Пасхи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Охрану общественного порядка во время культовых мероприятий в Николаеве и области обеспечивают 657 полицейских и 12 сотрудников Национальной гвардии Украины.

«Сейчас на территории Николаевской области во время пасхальных богослужений в более 218 культовых сооружениях, из которых 23 расположены на территории областного центра, полицейские Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обеспечивают общественный порядок в усиленном режиме», – отметили в полиции.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины также сообщили, что участие в богослужениях по всей стране приняли более 6,8 миллионов верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей и никаких инцидентов за время празднования не происходило.

В настоящее время еще продолжаются религиозные службы в около тысячи храмах.