За прошлый год в Польше зарегистрировали 39 нападений на украинцев

В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости.

Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

«Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости», - сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.

Напомним, под Гданьском несколько десятков поляков напали на дом с украинскими рабочими.