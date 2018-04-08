Бунт в СИЗО Николаева: администрация учреждения убедила подследственных вернуться в камеры

Подозреваемые, устроившие бунт в следственном изоляторе Николаева в воскресенье, 8 апреля, отказавшись по распоряжению администрации заходить в камеры, после длительных уговоров вернулись в административное здание.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Николаевском следственном изоляторе управления государственной пенитенциарной службы в Николаевской области.

Как известно, утром около 50 человек, которые находятся под следствием и содержаться в николаевском СИЗО вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

По словам собеседника, по состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус.

Как отметил собеседник, большинство подследственных, которые отказывались выполнять распоряжение администрации СИЗО, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Собеседник издания добавил, что в связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. Также администрация следственного изолятора, для решения возникшей ситуации, связывалась с одесским подразделением, чтобы оттуда прислали подмогу, однако там просьбу проигнорировали.

В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации принимал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Цыбуля.

После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру СИЗО, на случай, если бы бунтующие предприняли попытку покинуть территорию изолятора.

Стоит отметить, что по словам собеседника издания, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам сложилась в последние несколько недель.

Информации о пострадавших со стороны сотрудников следственного изолятора и среди подследственных нет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в прошлом году экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Также ранее сообщалось о том, что в Одесском СИЗО заключенный расчленил сотрудницу учреждения и выбросил ее в мусорный бак