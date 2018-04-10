Космический аппарат NASA сфотографировал северное полушарие Юпитера

В сети опубликовано фото северного полушария Юпитера, который был сделан космическим аппаратом Юнона.

Изображение опубликовано на сайте NASA.

На фотографии можно разглядеть запутанные облачные узоры над планетой.

Фото было сделано еще 1 апреля во время сближения с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12 тысяч 326 километров от пика облаков Юпитера.

Юнона была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида, она является частью программы «New Frontiers».

До Юноны на орбите Юпитера работал зонд «Galileo», но Юнона первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Напомним, что космический телескоп «Hubble» сделал редкий снимок столкновения двух галактик и дальнейшего слияния их в одну.