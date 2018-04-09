«Люди молчать и терпеть не будут!»: На Николаевщине перевозчик поднял тариф на проезд в два села с 11 до 19 гривен

С понедельника, 9 апреля, в Николаевской области фирма-перевозчик «Алан-Техно» повысила тариф на проезд из областного центра в села Лепарево и Лиманы с 11 до 19 гривен, что вызвало возмущение местных жителей.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«Если каждый день жители будут платить за дорогу такую сумму при таких зарплатах, тогда нам нечего будет есть», - написала Елена Леонтьева.

По ее словам, когда владелицу фирмы Ингу Шаповалову приглашали на встречу с людьми, то ее аргументом было: «зарплаты подняли, а вы научитесь зарабатывать».

«Автобусы старые: одни скрипят при торможении, другие ломаются и не выходят на рейс и люди вынуждены ждать другого автобуса. О конкуренции у нас не может и быть и речи. На этот рейс они делают тендер под «Алан-Техно» и поэтому пройти в тендере никто не может. Помогите нам. Мы уже устали бороться», - обратилась она к журналистам.

Исполняющая обязанности старосты села Лиманы Наталия Панаший отметила, что люди просят перекрывать дорогу, не пускать автобусы, но, по ее мнению, это не выход. Поэтому она обратилась к перевозчику с просьбой пересмотреть тариф.

Люди молчать и терпеть не будут! Все-таки надеюсь на понимание без войны с вами! Я тоже часто пользуюсь вашим транспортом! И слышу людей!» - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве жители микрорайонов Малая и Большая Корениха жалуются на перебои в пассажирских перевозках на маршрутах №23 и 86, которые обслуживает «Алан-Техно».