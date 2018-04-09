В Украине планируют расширить программу «Доступные лекарства»: «Это реальная экономия семейного бюджета»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о намерении расширить медицинскую программу «Доступные лекарства».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Гройсман отметил, что программа работает уже год, благодаря которой он видит «не сухие цифры, а улучшение здоровья людей».

«Статистика говорит, что 91% украинцев одобряет программу, потому что это реальная экономия семейного бюджета. В Минздраве посчитали, что, например, семья, где есть больной диабетом 2 типа и больной бронхиальной астмой, может сэкономить около тысячи гривен в месяц. А человек, который страдает от сердечной недостаточности, сэкономит на лечении около 200 гривен в месяц», - написал он.

Кроме этого, он сообщил, что у правительства есть глобальная цель, а именно «приобщить к программе «Доступные лекарства» все лекарства из государственных программ, которыми пациенты лечатся на амбулаторном уровне».

Напомним, что ранее министерство здравоохранения предлагало включить лекарства от депрессии в программу «Доступные лекарства».