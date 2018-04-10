16-летней девушке из Николаева, которой врачи диагностировали рак печени, необходимо 27 тысяч евро на операцию в Австрии

16-летней Дарье Симагиной из Николаева, которой медики поставили диагноз - рак печени, требуется финансовая помощь в размере 27 тысяч евро для проведения срочной операции заграницей.

Об этом на своей странице в Facebook написала мать девушки Светлана Симагина.

Как сообщила мать Дарьи, операция будет проводиться в клинике в Австрии уже на этой неделе. По словам Светланы, сумма операции в клинике вместе с пребыванием ее дочери в медицинском учреждении составляет 27 тысяч евро за 10 дней. В связи с тем, что выставленный счет оказался выше, чем оговаривался изначально, необходимо собрать нужную сумму в кратчайшие сроки.

«Прошу вас: помогите спасти жизнь моей дочери. Будем благодарны любой сумме!

Моих неравнодушных друзей прошу перечислить любую приемлемую для вас сумму денег на карточку Приватбанка», – пишет мама девушки.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Карта ПриватБанка:

грн - 5168742704724339

евро - 5168742202753947

доллары – 5168742706483686

Симагина Светлана Витальевна (мама Даши)

Назначение платежа «для Даши»