Жители Воскресенска просят уберечь их сосновый лес от экологической катастрофы: «Десятки тонн мусора»

Жители Воскресенского поселка городского типа в Витовском районе просят спасти их сосновый лес от экологической катастрофы - созданного искусственно полигона ТБО.

Об этом сообщил и.о. директора «Николаевэлектротранса» Виталий Матвеев в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

В свою очередь, он отметил, что ранее там была ферма, а позже землю выделили под строительство частных жилых домов.

«Позже на данном участке промышленным способом начали незаконно добывать песок, используя спецтехнику, что привело к лунному пейзажу с огромными рвами от промышленной добычи песка», - пишет Виталий Матвеев.

При этом, образовавшиеся ямы со временем люди начали заполнять строительным мусором:

«Но свято-место пусто не бывает, и все рвы предприимчивые предприниматели, а также безответственные жители дач начали заполнять десятками тонн мусора ТБО. Небольшой ветер и весь сосновый лес не в зелени травы, а в тысячах полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок, вид шокирует горожан, приезжающих отдыхать на природе».

Так, жители поселка просят руководство области обратить внимание на данну проблему, которая грозит экологической катастрофой.

«Просят все дачные кооперативы, и перевозчиков на конечных остановках маршрута #101 установить мусорные баки и заключить договора на вывоз ТБО. Лесники и службы обязаны следить за состоянием соснового леса, а также необходимо установить информационные знаки, сообщающие о штрафе за несанкционированный выброс мусора в зеленой зоне леса», - пишет Виталий Матвеев.

Напомним, что ранее жители садового товарищества «Сосновое» вблизи микрорайона Николаева Матвеевка просили власти Новоодесского района помочь им в уборке стихийной свалки, которую устроили возле их дач.