Жители Корабельного района Николаева бастовали против поднятия цен на пригородные маршруты

Во вторник, 10 апреля, жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд в село Лиманы и Лупарево. Также протестующие написали заявление в районный отдел полиции с целью проверить законность поднятия тарифов на проезд в села.

О происходящем сообщает на своей странице в Facebook Юлия Матвеева.

«В Корабельном районе народ протестует против самовольного поднятия цен на перевозки компанией «Алан-Техно» в близлежащие села Лупарево и Лиманы. Люди собрались на мирную акцию возле остановки общественного транспорта (напротив больницы), от куда и отправляются автобусы в данные населенные пункты. Подоспели сотрудники полиции, которые регулируют движение на пешеходном переходе», - прокомментировала ситуацию жительница.

В то же время, в Facebook-группе «Николаев - лучший город!» пользователь Salvatore Barone разместил фото, на которых видно, что собиравшиеся ходят по пешеходному переходу и тем самым блокируют движение транспорта по проспекту Богоявленскому. На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции.

Как сообщил глава пресс-службы патрульной полиции Николаева Виталий Душко, дорога разблокирована и движение полностью восстановлено.

«Протестующие пытались заблокировать пешеходный переход, но сотрудниками патрульной полиции и полиции районного одела удалось «сбавить градус» и перекрытие дороги прекратилось. На данный момент, они написали заявление в районный отдел полиции, с целью проверить законность поднятия цен на проезд компании «Алан-Техно», - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы.

заявление инициативной группы

Напомним, что с 9 апреля, в Николаевской области фирма-перевозчик «Алан-Техно» повысила тариф на проезд из областного центра в села Лупарево и Лиманы с 11 до 19 гривен.