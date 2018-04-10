Мэр Сенкевич недоволен работой директора КП «Николаевские парки» – она же заявляет, что будет бороться за предприятие

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что новый директор КП «Парки» Виктория Андриевская, которая была назначена в его отсутствие, не справляется со своими обязанностями и ей недостает опыта.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля.

Так, по его мнению с зелеными насаждениями и деревьями происходит полная неразбериха, так как все находится на балансе у разных предприятий и организаций.

- «У семи нянек дитя без присмотра» – там администрации, там департамент ЖКХ, там КП «Парки», там еще кто-то. Должна быть одна организация, она должна исполнять функции, она должна исполнять функции, мы должны изучить сколько по смете. Если эта организация есть, то это лучше чем организовать на это тендер. То есть, моя позиция - должна быть такая организация, и она должна отвечать за все зеленые насаждения, - заявил Сенкевич.

В частности, он недоволен и работой нового начальника Виктории Андриевской:

- Нет (не устраивает нынешний директор КП «Парки», - ПН). Я опять же, считаю, что у сегодняшнего директора КП «Парки» недостаточно квалификации, чтобы управлять процессами, ресурсами, людьми и делать успешную работу предприятия. Я думаю, что мы с ней пообщаемся, я объясню ей задачи. Если она справится - будет работать, если не справится - будем прощаться.

Виктория Андриевская В свою очередь, сама Андриевская, после просмотра интервью Сенкевича, на своей странице в Facebook отметила, что ей очень неприятно слышать недовольство мэра ее работой, так как ранее он сам поддерживал ее кандидатуру и «цели улучшить город были схожи», кроме того она заявила, что нельзя судить о ее квалификации, не видя ее работы за последние полгода, которые сам Сенкевич отсутствовал на должности.

«Я на предприятии уже год (пол года на должности зама и пол года на должности директора). Как житель своего Любимого города я хотела и хочу видеть его лучше и чище, хочу чтобы моему ребёнку как и другим жителям было куда выйти прогуляться и получить от этого хорошее настроение и приятный отдых. С момента начала моей работы в парках меня многое поражало. Как можно продать в центре парка кусок земли? Как можно целый городской парк отдать в аренду на очень долгое время? Как? Видимо можно! Лучше проводить Тендера на их обслуживание, чтоб могла выиграть любая фирма и мы видим результат - грязь!» - написала директор КП «Парки».

Кроме того, она сообщила, что предприятие на сегодняшний лень обслуживает только парк «Лески», сотрудники работают целыми днями, даже не смотря на то, что финансирования не хватает.

«Мы стараемся делать всё чтобы людям было комфортно и главное было чисто! Я общаюсь со всеми посетителями парка лично кто этого желает, мне часто пишут в месенджер. Все замечания стараемся исправить, все пожелания учесть, правда не могу сделать то, что требует финансов, предприятие не зарабатывает, нет возможности развиваться самостоятельно и это большая проблема! С чем я борюсь уже пол года. Бывшего директора это не волновало, главное чтоб не трогали и этого было достаточно! Сейчас мы провели большую работу, много времени, сил и нервов. Проблема в финансировании, в новом законе по антимонопольному, но мы практически добились уже положительного результата. Иногда опускались руки, не было сил, но я успокаивалась и говорила: «мы справимся, предприятие должно работать, мы должны сделать зелёные зоны города чистыми, ухоженными и красивыми!» - прокомментировала Андриевская.

Также, она заявила, что будет продолжать «бороться за свое предприятия, за своих людей и чтобы КП «Николаевские парки» работало и развивалось»

Стоит отметить, что Виктория Андриевская в 2015 году была в команде николаевского народного депутата Давида Макарьяна. И будучи директором КП «Николаевские парки» в январе 2018 года направило письмо в управление коммунального имущества Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс КП 10 объектов зеленого хозяйства – парков, скверов и Соборную площадь.