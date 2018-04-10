Николаевцу, скидывавшему мусор из микроавтобуса на берег Южного Буга полагается штраф до тысячи гривен

На жителя Витовского района, который из микроавтобуса «Volkswagen» разгружал мусор в неустановленном для этого месте составлен протокол, ему грозит штраф от 340 гривен до 1 тысячи 360 гривен.

По информации управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в сети Facebok Алексей Нимбле пожаловался, что в центре Николаева, возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки Южный Буг выкидывают мусор.

Так, правоохранители установили личность мужчины, в отношении которого, составлен протокол по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов»). При этом, решение по делу будет принимать административная комиссия.

Также, в администрацию Центрального района Николаева правоохранители направили ходатайство о принятии мер по ликвидации стихийной свалки, которое образовалось на территории Лагерного поля.

Напомним, что николаевец Дмитрий Костенко высказал недовольство тем, что по улице 2-я Экипажная с территории спортивной базы ЧНУ имени Петра Могилы вывозят грунт, а строительный мусор скидывают в реку Ингул.