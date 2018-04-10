В мэрии Николаева обещают, что до конца апреля завершат «аварийный ремонт» дорог

В Николаеве дорожные службы должны завершить аварийный ремонт городских дорог до конца апреля.

Об этом речь шла во время аппаратного совещания, которое мэр Николаева Александр Сенкевич провел во вторник, 10 апреля, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Кроме того, в соответствии с утвержденным графиком работ аварийный ремонт магистральных дорог должны завершить уже до конца текущей недели. Сенкевич дал поручение держать вопрос выполнения графика ремонта дорог на контроле.

Напомним, в Николаеве черниговская фирма за день получила 2,5 миллиона гривен за ремонт одной улицы в Матвеевке.