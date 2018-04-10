В Украине впервые вышла на свободу женщина, пожизненно осужденная за двойное убийство

Во вторник, 10 апреля, из Качановской исправительной колонии в Харькове впервые в истории Украины выпустили приговоренную к пожизненному заключению Любовь Кушинскую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

«Осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент увольнения Кушинская отбыла в местах лишения свободы 27 лет и 9 месяцев. Она стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент», — говорится в сообщении.

Отметим, Любовь Кушинская в 1997 году была задержана по подозрению в организации убийства, во время которого, по версии следствия, Кушинская застрелила одного из них. В правоохранительных органах утверждали, что это она сделала, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. Любовь отвергает все обвинения, указывает на ряд несовпадений во время расследования, утверждает, что убитые, наоборот, одолжили у нее 20 тыс. долларов. Любовь провела в СИЗО Львова 8 лет пока ее дело расследовали, после чего была приговорена к пожизненному сроку.