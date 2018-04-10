Нужно разбираться с этой остановкой, - Николаевские депутаты проверят законность размещения павильонов на Южной

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета хотят, чтобы контролирующие органы проверили законность установки торговых павильонов в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Южной.

Об этом шла речь в ходе заседания данной комиссии во вторник, 10 апреля.

В ходе заседания депутат от «Самопомощи» Светлана Таранова заявила, что из-за чрезмерного количества будок по Южной невозможно пройти, и считает, что продлевать договора аренды не стоит.

- На Южной пройти уже невозможно. Нужно разбираться с этой остановкой, - заявила она.

В свою очередь, депутат от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев предложил продлевать контракты только с объектами, которые стоят на законных основаниях, а остальные - демонтировать.

- Я полностью поддерживаю Светлану. Я думаю, что законные предприятия поддержать, в то же время дать поручении департаменту Ермолаева и администрации Ингульского района ликвидировать все незаконные объекты, которые находятся на улице Южная. Все мы были неоднократными свидетелями информации в СМИ, где писали, что на пешеходных переходах стоят незаконные объекты. Это и «Позвонишки», и большие объекты, там даже есть торговые павильоны, внутри которых растет дерево. Более того, на Южной из пятидесяти павильонов - три законных, - заявил он.

В конечном итоге депутаты проголосовали за то, чтобы была проведена проверка законности установки данных торговых точек.

Напомним, что ранее в Николаеве «один из депутатов» незаконно установил будку.