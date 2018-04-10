Старейшей жительнице Николаева исполнилось 107 лет

В Николаеве исполнилось 107 лет Галине Тимофеевне Зоре.

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты Николаевского городского совета.

Родилась Галина Зоря в Винницкой области в 1911 году в семье железнодорожника. С пяти лет осталась сиротой, ее воспитывал отец, его профессию она и выбрала в 1927 году.

«Жизнь – это долгий путь, на котором много трудностей и радостей: радость от рождения дочери рядом с гибелью мужа, счастливое рождение сына во втором браке и война, послевоенные тяжелые времена. Галина Тимофеевна до сих пор с уважением вспоминает о родителях, с добром говорит о своих близких, родных людях и улыбается», - сообщили в горсовете.

В Николаеве проживает 9 граждан, которым исполнилось 100 и более лет. Им ежемесячно выплачивается стипендия за счет городского бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева отметила свой столетний юбилей.