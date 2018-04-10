За три недели в Николаеве из-за воров перестали работать 35 лифтов

В Николаеве за три недели из-за вандализма и краж вышли из строя 34 лифта.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Каждый из таких ремонтов лифта стоит городскому бюджету не менее 3 тысяч гривен, а срок восстановления «зависит от возможностей бюджета оплатить эти работы и сроков получения запчастей от поставщиков». Заявления в полицию направили все балансодержатели домов, однако информации об успешном раскрытии такого массового хищения не поступало. По информации КП «Николаевлифт» украдены двигатели дверей лифтов в 24 подъездах:

- 16 марта: пр. Центральный, 138, подъезд 1, ул. Садовая, 50, п.3; 26 марта: ул. Карпенко, 12Б, п.1,2; ул. Карпенко, 40, п.1, ул. Карпенко, 42, п.1; 28 марта: 1-я Слободская, 43, п.1-3, ул. Пограничная, 96, п.2-3 (ОСМД «Веста»), ул. Пограничная, 20, п.1; 4 апреля: ул. Январева, 28, п.1, пр. Центральный, 21, п.1,3, пр. Центральный, 12; 5 апреля: ул. Крылова, 48, п.1,2, 4, ул. Крылова, 46, п.1 (ОСМД «Крылова, 46»), ул. Крылова, 38Б, п.1; ул. Курортная, 5, п.2, ул.Озерная, 2 п.2, ул. Крылова, 46А п.2 (ОСМД «Крылова, 46-А»).

На домах, в которых лифты обслуживают ООО «Центрлифт», из-за краж были остановлены 10 лифтов по адресам:

30 марта: ул. Электронная 68, п.4, ул. Электронная 56, п.2, ул. Электронная, 70 п. 1,3,4 (лифты запустили 2 апреля); 2 апреля: ул. Космонавтов 148, п.1,2 (восстановили 3 апреля); 4 апреля: проспект Героев Украины, 15А, п.2, пр. Героев Украины, 15Г, п.4.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» читатели, из-за подобной кражи не работает лифт в доме №17 по улице Курортной - это уже 35-й по счету лифт, который вывели из строя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пенсионер умер на ступеньках по пути в свою квартиру, во всем винили неработающий лифт.