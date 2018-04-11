Ученые намерены найти корабль, который сто лет назад утонул в Антарктике

Международная научная экспедиция попробует найти судно «Ендюренс», на котором в начале прошлого века пробивался сквозь лед английский исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон.

Об этом сообщает «ВВС».

В 1915 году «Ендюренс» был раздавлен ледовыми торосами в море Уэдделла и затонул на глубине около 3 км. Точное место, где находятся остатки судна, неизвестно. Шеклтон вместе с командой вынуждены были спасаться на шлюпках, на которых они совершили беспрецедентное путешествие через Южный океан.

Международную экспедицию, которая будет искать затонувшее судно, возглавит британский исследователь профессор Джулиан Доудсвелл – руководитель Института полярных исследований в Кембридже. По планам, экспедиция окажется на месте аварии в январе-феврале 2019 года.

При этом главной целью научной миссии является изучение шельфового ледника Ларсена (известен также как Ларсен-С), от которого летом прошлого года откололся один из крупнейших в истории наблюдений айсбергов. Но поскольку этот ледник находится так близко к последнему известному месту пребывания «Ендюранс», то ученые решили попробовать найти знаменитый корабль.

Он рассказал, что при изучении ледника использовать автономные подводные беспилотники. И если удастся добраться до места, где предположительно затонуло судно Шеклтона, то эти дроны отправят на его поиски подо льдом.

- Они оснащены многолучевыми эхолотами для изучения и картографирования дна. С их помощью можно искать любые признаки лодки на дне, и если найдется что-то интересное, то на нем можно будет сфокусировать камеры, - объясняет исследователь.

Миссия очень непростая, ведь лед в море Уэдделла невероятно толстый и непредсказуемый. Даже с современными технологиями добраться до ледника Ларсена непросто – нынешняя экспедиция Британской антарктической службы туда была сорвана из-за движения морского льда. Сама миссия называется Экспедиция в Море Уэдделла 2019 года. К ней присоединились ученые из нескольких разных стран. Продлится она, как запланировано, 45 дней. Ученые будут идти на современном исследовательском ледоколе «SA Agulhas II».

Напомним, что в Антарктиде выпало рекордное количество снега за последние 200 лет.