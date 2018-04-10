В Дубае впервые в мире автомобильные номера заменят на «умные» цифровые

В Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов впервые в мире обычные металлические регистрационные знаки на автомобилях заменят на «умные».

Об этом сообщает эмиратское издание Khaleej Times со ссылкой на управление дорог и транспорта Дубая (RTA).

- Цифровые номера, которые называются Tag to Connect, — это умный экран, который заменит металлическую пластину, — заявил представитель RTA Султан Абдалла аль-Мазруки (Sultan Abdullah Al Marzouqi).

- Такой номер освободит вас от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров — регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра, — отметил он.

По словам представителя RTA, владелец автомобиля сможет менять регистрационный номер на новый через мобильное приложение или интернет-сайт RTA.

Цифровые номера также будут отображать слово «украдено» при попытке взлома автомобиля и сообщать на экране о пробках или ДТП другим водителям. Информация будет транслироваться из командного центра RTA.

Оплата за городскую парковку также будет взиматься через систему электронного кошелька, привязанного к цифровым номерным знакам. Тестирование этой технологии начнется в мае и продлится до ноября.