Украина готова платить пенсии жителям оккупированного Донбасса через Красный Крест, - Жебривский

Украина готова возобновить выплаты пенсий людям на оккупированных территориях Донбасса при условии, что этим будет заниматься Красный Крест.

Об этом заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в интервью Deutsche Welle.

- Среди 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы у нас - где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Другие - нет, - отметил он.

Те пенсионеры, которые проживают на неподконтрольной территории, обязаны один-два раза в полгода лично приходить в отделение «Ощадбанка» для прохождения идентификации, чтобы государство убедилось в том, что они живы и именно они получают эти средства. Пенсионеры жалуются, что это утомляет.

- Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское Правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать, - отметил Павел Жебривский.

Напомним, Европейский суд по правам человека разрешил не выплачивать пенсии в зоне АТО.