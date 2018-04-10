«Генеральная уборка», - мэр призвал николаевцев сообщать о рекламе, мешающей благоустройству города

Мэр Николаева Александр Сенкевич попросил николаевцев о помощи в обнаружении рекламы, мешающей благоустройству города или размещенной возможно на незаконных основаниях.

Об этом Сенкевич написал в Facebook, сообщает интернет-журнал «NikLife».

По словам Сенкевича, информация о такой рекламе поспособствует уборке «хлама» с городских улиц.

«В ближайшее время проведем в городе некую «Генеральную уборку». Друзья, нужна в этом ваша помощь! В ближайшие дни в комментариях под этим постом буду ждать адреса и фотографии рекламных конструкций, растяжек, баннеров, которые мешают проходу пешеходам или вредят городскому благоустройству. Присылайте информацию, районные администрации проверят, на каких основаниях, где что висит или стоит, и будем убирать хлам с городских улиц!» - написал Сенкевич.

Напомним, ранее Сенкевич заявил, что хочет создать в Николаеве муниципальную полицию, которая будет сносить незаконные «будки».