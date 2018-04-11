Открыты двери первого детского кафе «KidsPalace» для маленьких гостей и их родителей в центре Николаева

На протяжении более двух месяцев николаевские супермамы и заботливые папы с нетерпением ждали, когда настанет этот день, и в нашем городе появится уютное, вкусное, игровое и безопасное место для времяпровождения со своими малышами. И вот, наконец, этот день настал - 7 апреля открылись двери «KidsPalace» для юных гостей и их родителей.

«KidsPalace» - это первое уютное детское кафе с уникальной дополнительной возможностью доверить профессионалам своего ребёнка и быть уверенными, что он будет в надёжных руках, в полной безопасности и в хорошем настроении.

Команда «KidsPalace» долго и кропотливо трудилась над каждым уголком и деталью в кафе. Для Вас и Ваших деток была продумана уютная и тёплая атмосфера, при этом были использованы только сертифицированные и надёжные материалы. Кроме этого, были учтены Ваши пожелания, которые Вы писали команде «KidsPalace» в социальных сетях, или когда заходили посмотреть на процесс ремонта и подготовки – поэтому золотые руки наших мастеров исполнили комфортный стильный интерьер кафе в эко-стиле с использованием дерева, тканей и других натуральных и экологически безопасных материалов. А тёплая цветовая гамма и подобранный с душой декор теперь создают атмосферу отдыха, как для детей, так и для их мам и пап.

Наши первые замечательные гости стали обладателями незабываемых позитивных эмоций и сладких комплиментов от «KidsPalace».

«Это замечательное место! И обстановка, и обслуживание, и сервис. Учитывая, что мы приехали из Италии и ребёнок вырос именно там, это кафе больше, чем европейский уровень. Очень приятно, что родной город растёт и развивается. И главное – это видеть улыбки наших детей», - сказала мама Дани.

«Мы долго ждали открытия, ещё когда начали здесь ремонт. Мы, если честно, не ожидали, что по дизайну будет так продумано для деток. Даша просто в восторге с первой минуты, как сюда зашла. Очень удобно и продумано, что сделали безлимит для деток в игровой зоне. Ещё удобно тем, что можно здесь и перекусить - кухня нам очень нравится, она просто потрясная. Мы здесь часто кушали, когда было просто кафе без детской зоны. Мы в восторге - все классно и все продумано», - отметила мама Даши.

«Нам просто на улице раздали рекламку и мы решили зайти посмотреть. Нам очень всё понравилось. Уже получил заказ от дочери, чтобы обязательно вернуться, поэтому мы ещё не раз придём», - сказал папа Сони.

«Нам сегодня девочка в костюме Фиксика дала листовочку от кафе и мы решили зайти. Нам очень понравилось – мы вообще не пожалели, что зашли. И главное, что ещё ребёнку нравится. Обычно он на нас всегда обращает внимание, когда играется, а здесь он вообще на нас не смотрит, настолько ему всё здесь нравится. Теперь мы будем сюда приходить часто», - мама и бабушка Никиты.

Чем же отличается детское кафе от взрослого? «KidsPalace» - это первое уютное кафе-пространство с продуманной игровой зоной, в котором хочется проводить время всё больше и больше, как взрослым, так и детям. Почему? Для наших юных гостей, как и было обещано, создана разнообразная игровая зона - установлен трёхуровневый лабиринт, уголок для рисования, специальная развивающая доска busybord, детские книги и другие любимые игрушки для детей, которые развивают моторику и безопасны для них. Также для комфортного времяпровождения в уже полюбившемся детском островке использованы удобный мягкий тёплый пол, оригинальная деревянная мебель и декор. А главное, у нас всегда уютно, чисто и вкусно!

Что же уникального найдут мамы и папы в «KidsPalace»? Если Вам необходимо отлучиться на пару часов, то в первом детском кафе «KidsPalace» для Вашего любимого ребёнка работает услуга «няня на час». Что это? Квалифицированный персонал с грамотным индивидуальным подходом к каждому юному гостю развлекает Вашего ребёнка в игровой зоне, а также кормит вкусным качественным завтраком/обедом/ужином и угощает чаепитием с безумно вкусным полезным овсяным печеньем.

Продолжая вкусную тему, нельзя не сказать о тщательно продуманном богатом меню, которое прошло детскую и взрослую дегустацию. В кафе обязательно для себя и для своих крох Вы найдёте любимые блюда – то ли это будет мясное блюдо, или рыбное, или овощное, а может полезный milk-шейк, смузи, а может и всё вместе. Также мы порадуем сладкоежек разнообразием эксклюзивных десертов от бренд-кондитера - настолько оригинальных и вкусных, что Вам захочется возвращаться каждый день за полюбившимися сладостями.

Да что рассказывать? Лучше приходите сами – познакомитесь с нашим квалифицированным персоналом, попробуете меню, ощутите атмосферу и всё сами пощупаете и потрогаете, после чего захотите вернуться ещё и ещё раз!

Ждём всех маленьких и взрослых николаевцев с 9.00 до 21.00 в «KidsPalace» по адресу: ул. Московская 13/2 (угол Б.Морской). Каждого юного гостя ожидают яркие и приятные эмоции. А когда ребёнок счастлив и рад, то и мама с папой спокойны и тоже счастливы. Поэтому стоит попробовать «KidsPalace» - мы заботимся о каждом и добавим в Вашу жизнь больше теплоты и уюта вне дома.

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