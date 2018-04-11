«Возвращаясь к теме быдла!»: В Николаеве неизвестные разбили остановочный комплекс

В микрорайоне Лески в Николаева, на остановке «Поликлиника», неизвестные люди ночью разбили боковую панель на остановочном комплексе.

Фото разбитой остановки опубликовал местная жительница Лара Завдовеева.

«Ну и возвращаясь к теме быдло! Утренняя прогулка огорчила. Быдло ночью сделало свое чёрное дело», - прокомментировала она.

В комментарии под ее постом началась ярая дискуссия о том, что таких недалеких людей нужно наказывать:

«Ну твари просто, нашим людям, что не сделай, все побьют, поцарапают, маркером разрисуют, дебилы, пока не будут отлавливаться эти идиоты и не будут наказаны деньгами, толку не будет. Сломал-восстанови за свои деньги, или деньги родителей, которые воспитали такое отродье. Просто шок...», - написала Ольга Цурака.

«Поймать бы кто это сделал, и заставить за свои деньги это все сделать!!» - прокомментировала Елена Георгиева.

Напомним, что подобный случай произошел в январе 3017 года - в центре Николаева, на остановке «Дормашина», неизвестные разбили боковую панель на новом остановочном комплексе.