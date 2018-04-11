В «Николаевском международном аэропорту» планируют до конца недели закончить текущий ремонт перрона

ДП «Николаевский облавтодор» осуществляет текущий ремонт покрытия перрона коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Ремонт перрона - это устранение одного из существенных недостатков, препятствующих получению КП «Николаевский международный аэропорт» сертификата аэродрома», – отметили на предприятии.

По словам специалистов, ремонтные работы на перроне должны завершиться до конца текущей недели. В результате чего, одно из требований сертификационной комиссии будет устранено.

«КП «ММА» становится еще на один шаг ближе к получению сертификата», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Украэрорух» направил письмо в «Госавиаслужбу» для дальнейшей проверки радиотехнических средств николаевского аэропорта.