Компания Visa презентовала проект электронного билета для общественного транспорта Николаева

11 апреля в Николаевском городском совете прошла презентация проекта электронного билета для всех видов общественного транспорта. Для его реализации проведут социологический опрос среди николаевцев.

Об этом передает корреспондент издания «Преступности.НЕТ» с места событий.

Презентацию электронного билета вели представители международной компании Visa Евгений Лесняк, а также координаторы постоянного плана городской мобильности Николаева - сотрудники компании «А + С Украина». На мероприятии также присутствовал городской голова Александр Сенкевич, глава постоянной транспортной комиссии Владимир Евтушенко.

Координатор плана городской мобильности, Денис Моляка отметил, что на данный момент процесс реализации проекта электронного билета уже идет.

Денис Моляка

- Первый этап у нас сейчас уже идет, и он предусматривает комплексный анализ транспортной системы города. Со следующей недели мы собираемся начать работу по исследованию и измерению пассажиропотока города, анализу безопасности дорожного движения, а также изучения интенсивности движения на перекрестках города, - говорит Моляка.

По словам координатора плана городской мобильности, в ближайшие недели в Николаеве проведут социологический опрос среди пяти тысяч николаевцев, дабы изучить пассажиропоток.

Представитель компании Visa заявил, что они хотят дать городу всеобъемлющее решение проблемы с электронным билетом.

- Корневая задача, которую мы ставим - это предоставить городу максимально комплексное решение, где прицепным вагончиком будет идти бесконтактная банковская карта, - говорит Лесняк.

Евгений Лесняк - представитель компании Visa

Евгений Лесняк продемонстрировал процесс работы системы электронного билета как со стороны пассажира, так и со стороны кондуктора от «А до Я». Он заявил, что вся информация, которая сопутствует процесс оплаты и получения услуги по перевозке - автоматически сохраняется на сервере. Лесняк также рассказал о таких нюансах, как отсутствие средств на карте.

По его словам, если у человека нет денег на карте, он сможет съездить в долг один раз. Но это возможно только при условии, что это его не первая поездка на общественном транспорте с использованием системы электронного билета. Если все же человек проехал бесплатно, то во время следующей поездки сумма долга будет списана с карты. Повторно же съездить бесплатно у человека не получится, его не пропустит система.

Примечательно также то, что для того, чтобы воспользоваться услугой с помощью телефона интернет соединение не потребуется. Система работает с помощью SIM-карты. На данный момент система работает с картами «Ощадбанка» и «Приватбанка».

Система также подразумевает наличие специальной карты у кондуктора и водителя, которые будут открывать и закрывать смену с помощью валидатора. Запущенная система сможет вести автоматический учет пассажиропотока и демонстрировать эти данные в режиме реального времени.

По словам представителей компании Visa, наличные средства в общественном транспорте при наличии вышеописанной системы также будут использоваться.

Стоимость комплекта счетчиков для трехдверного транспорта равна 39 тысячам гривен. Такая система позволяет вести полный учет пассажиропотока. Главным преимуществом такой системы является то, что ее можно устанавливать на все виды транспорта, начиная от Спринтеров, заканчивая водными средствами передвижения.

Сенкевич поинтересовался, подарит ли Николаеву компания Visa данную систему и валидаторы, на что получил утвердительный ответ представителя компании. Окончательной даты запуска разработки для Николаева не назвали, так как для внедрения системы потребуется провести целый ряд исследований.

Презентация электронного билета Городской голова Александр Сенкевич

Евгений Лесняк - представитель компании Visa Евгений Лесняк - представитель компании Visa

Напомним, что 10 августа 2017 года в Николаеве презентовали проекты электронных билетов, которые могут ввести в общественном транспорте. Ни один из этих проектов не был реализован.