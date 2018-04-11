В Николаеве продолжается церковный конфликт из-за храма Святого Александра Невского

В среду, 11 апреля, в Николаеве возле храма Святого Александра Невского собралось несколько десятков людей. По предварительной информации, сообщалось, что храм будут захватывать силой и вырезать замки, дабы поставить нового владыку. Присутствовали и сторонники отца Тараса, и те, кто против того, чтобы церковь вышла с Киевского патриархата.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам прихожан, нового настоятеля назначили незаконно и не прислушивались к их мнению.

- Собираются поменять без ведома людей, без суда и следствия, нам руководителя. Почему это должен решать владыка, а не громада? Почему нельзя сделать все цивилизовано через суд, голосование провести, спросить людей, к кому они хотят приходить и служить службу? Это тоже самое как приходить к врачу. Каждый человек выбирает своего врача, которому доверяет и у которого хочет лечиться. Также и тут приходят к своему священнику и духовному наставнику. Мы доверяем отцу Тарасу, потому что он порядочный, искренний и честный батюшка. Случилось так, что хотят поменять без нашего ведома, переступают через законы, не хотят идти через суд, присылают сюда крикливых людей, которые создают безобразие, чтобы зайти силой. Им все равно на людей и никого не спрашивают. Они сюда никогда не приходили на служения, ничего сюда не вкладывали, зато пришли потому, что им так сказали, - заявила одна из прихожан.

В свою очередь прихожанка Николаевской епархии УПЦ КП рассказала, что церковь относиться к Киевскому патриархату и перерегистрировать ее нельзя.

-Киевский патриархат назначил своего священника, и мы доверяли тому священнику. Сюда ходили люди, поскольку была вывеска Киевского патриархата, если бы была какая-то другая вывеска, то я бы сюда не ходила. Сейчас тот священник (отец Тарас, прим. – ПН) решил изменить подчинение и конечно мы возмутились. Они решили перерегистрироваться и сделали это подпольно. Мы потеряли бдительность и церковь ушла. Пусть люди ходят, но церковь должна остаться в Киевском патриархате. Сначала же первый шаг – это Греция, а потом будет Московский патриархат, - сообщила она.

Отец Тарас повторил, что все давление идет со стороны Садовой и они собираются силой забирать себе полномочия.

- Маштабный штурм. Я этого не знал. Архипенко (глава религиозной общины храма св. Александра Невского, прим - ПН) подала заявление в полицию о том, что готовиться силовой захват церкви, мне потом уже это подтвердили. Полиция поехала на Садовую к владыке и сказала, что действительно такое планируют на основании того, что владыка считает, что это его храм. Документов никаких нет. Тогда это нарушение закона. Мы поставили машину у ворот, чтобы никто не вырезал замки. Мы должны понять, что все это идет с Садовой и митрополита Владимира. Хотя сюда он открыто не приехал, а приехали его священники. Это уже свидетельствует о том, что весь негатив идет оттуда. Полиция знает, что никаких документов нет. Я сегодня общался с начальником управления культуры и религии Димитровым, и он сказал, что с их стороны это незаконно, а наша громада имеет полное право там молиться. Владыка должен понимать, что он теряет авторитет такими действиями.

Также иерей добавил, что отец Владимир поручил Надежде Архипенко обратиться к нему и забрать все ключи от здания, а в случае отказа - вырезать и заменить замки.

поручение отца Владимира

В свою очередь священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери отец Роман сообщил, что никакого захвата не планируется и все будет решаться в судебном порядке.

- Владыка не давал распоряжения насчет срезания замков, хотя глава религиозной общины обращалась в охранную фирму, которая взяла под охрану храм, в связи со сменой настоятеля, поменять договор об охране и изменить код. Вы видели ситуацию и видели, что сегодня зайти в храм было невозможно. Резать замки никто не собирался, просто позвали специалистов, чтобы открыть замки и поменять код, но это сделать физически было невозможно. Сейчас вся ситуация находится в замороженном состоянии. Будем подавать в суд, хотелось меньшими жертвами, но не получается,- сообщил он.

Отметим, что, по словам отца Романа, не все в общине выступают против нового владыки.

- Та община, которая против нового владыке не является полной общиной. Это сторонники отца Тараса. Но есть много людей, которые не перекрестились и не пошли на поводу, - заявил священнослужитель.

Напомним, что ранее отец Тарас Глубиш заявил, что Николаевская епархия УПЦ КП пытается незаконно захватить храм Святого Александра Невского.