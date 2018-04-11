Мэр Николаева считает, что на троллейбусах и трамваях необходимо повысить тариф на проезд: «Самый низкий в Украине»

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что тариф на проезд в троллейбусах и трамваях необходимо повысить.

Об этом он сообщил в среду, 11 апреля в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

- Тариф на электротранс на перевозку в городе Николаеве нужно поднимать, сегодня у нас минимальный в две гривны. Он самый низкий в Украине, - заявил Сенкевич.

Напомним, что ранее в КП «Николаевэлектротранс» заявляли, что стоимость билета на проезд в трамваях и троллейбусах в 3 гривны сделает работу предприятия рентабельной.