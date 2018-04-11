Паралич правосудия - болезнь излечимая?

Взятием под стражу на два месяца одного из фигурантов уголовного производства завершилось очередное судебное заседание в Арбузинке, где слушается дело о разбойном нападении на фермера из Веселиновского района Владимира Карпенчука. Четыре месяца судебные заседания проходят с интервалом в две недели, и все еще имеют статус подготовительных.

Напомню кратко суть дела. Вечером 28 июля 2017 года в селе Покровка Веселиновского района на дом фермера Владимира Карпенчука группа бандитов совершила разбойное нападение. Преступников было четверо. Мужчине залили глаза из газового баллончика и связали. Стали избивать и требовать деньги. В доме нашли сейф и забрали оттуда 170 тысяч долларов и золотые украшения. После этого разбойники уехали на автомобиле «TOYOTA Land Cruiser» потерпевшего. Владимиру Мартыновичу удалось освободиться и от соседей вызвать полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала троих подозреваемых под Южноукраинском. Двое из них – граждане Грузии, временно находившиеся на территории Украины, и один местный, также грузин, проживающий в Вознесенске. У иностранцев при себе были авиабилеты для вылета из Киева.

Похищенный у фермера внедорожник вскоре был найден за селом. У задержанных обнаружили часть награбленных денег и золотых украшений. Следствие собрало и другие доказательства по этому уголовному производству.

Согласно обвинительному акту, граждане Грузии Давит Макацария и Манучар Микеладзе обвиняются по части 4 статьи 187 УК Украины (разбойное нападение с применением насилия, проникновением в жилище и причинением особо крупно ущерба) и ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, причинившего крупный материальный ущерб).

Третий - житель Вознесенска Юрий Берия обвиняется по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 УК Украины (пособничество в совершении разбойного нападения). Ему вменяют то, что он помог в организации налета на дом фермера и обеспечил «пути отхода» преступников, отправив их в Киев на такси для вылета за границу.

Особенность этого судебного процесса в том, что 29 декабря все трое обвиняемых, находившихся в Николаевском СИЗО, вышли на свободу, поскольку истек срок их содержания под стражей, а новую меру пресечения в суде избрать не успели.

После ознакомления с обвинительным актом всех сторон дела 21 декабря документ был передан в Веселиновский районный суд. Однако здесь не оказалось коллегии из трех судей, необходимой для рассмотрения этого дела. Апелляционный суд Николаевской области направил дело на рассмотрение в Вознесенский суд. Здесь одна судья берет самоотвод. А затем по требованию адвокатов обвиняемых от рассмотрения дела отстраняются остальные судьи, так как они специализируются на делах гражданских, а не уголовных. Теперь уже апелляционный суд для рассмотрения дела избрал Арбузинский районный суд. Но 29 декабря, на которое было назначено судебное заседание, срок ареста обвиняемых уже истек, они вышли на свободу и в суд не явились. Место нахождения Макацарии и Микеладзе не известно до сих пор – они ударились в бега. Берия находился у себя в Вознесенске и на большинство судебных слушаний не являлся под различными предлогами.

После десятого по счету заседания суда, состоявшегося 19 марта, автор готов был назвать статью «Паралич правосудия». Тогда в Арбузинский суд, где рассматривается дело, не явились ни трое обвиняемых, ни их команда адвокатов, состоявшая из четырех юристов. Что касается Юрия Берии, то в суд была предоставлена справка о якобы его тяжелой болезни, протекающей аж в четвертой стадии, и перенесенной им операции. Его адвокаты направили ходатайство о приостановлении судебного дела до полного выздоровления и реабилитации их подзащитного. Судя по предоставленной ими информации, болезнь - из разряда неизлечимых. А значит, по проекту стороны подсудимого, садить в тюрьму его, даже при наличии неопровержимых доказательств совершения преступления, нельзя. Но это – лишь проект.

Что касается неявки самих адвокатов подсудимых, то некоторые из них сослались на погодные условия, и, мол, преодолеть 50 километров из Вознесенска (где они живут) до Арбузинки оказалось непреодолимой задачей. Однако, несмотря на мороз и гололед, и потерпевшие, и их защитники, и неравнодушные люди, поддерживающие фермера Карпенчука, все же сумели приехать и из Веселиновского района и даже из Николаева.

4 апреля на очередное заседание Арбузинского суда Юрий Берия все же пришел. В сопровождении троих защитников. Правда, на тяжело больного, перенесшего сложнейшую операцию, человек этот вовсе не был похож – выглядел и передвигался довольно бодро. А предоставленные документы о «тяжелой болезни» наводили на мысль о стремлении затянуть и сорвать судебный процесс.

О таком стремлении свидетельствовал и пущенный в ход арсенал приемов со стороны защиты этого обвиняемого. Это и ходатайство о переводе на родной грузинский язык Берии всех томов уголовного производства, что заняло бы значительное время. Затем адвокатам «не понравился» переводчик на грузинский, которого специально закрепили за обвиняемым – якобы он проходил по делу как свидетель, но в итоге это не соответствует действительности. Оказалось и то, что Берии якобы не был вручен обвинительный акт…

По словам прокурора Веселиновского района Сергея Могилы, он возложил миссию ознакомления с актом и расписки в получении обвиняемым на руководство СИЗО. Однако Юрий Берия отрицал, что читал этот документ.

Отдельного комментария заслуживают действия прокурора Сергея Могилы. Раньше вызывала недоумение неуклюжесть действий государственного обвинителя, из-за которой все трое подозреваемых оказались на свободе, ввиду непродления срока содержания их в СИЗО. Двое из них, как уже отмечалось, сбежали. Третьего же, Берию, приглашали в суд, он это игнорировал. Ходатайство адвокатов потерпевшей стороны о принудительном приводе обвиняемого не поддерживалось прокурором. Теперь же прокурор настаивал на взятии Берии под стражу. Не смотря ни на какие уловки о состоянии здоровья, языковые проблемы и прочее.

На суде было заявлено множество ходатайств и с одной, и с другой стороны. В том числе и ходатайство о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности за неуважение к суду (неявка «из-за непогоды»). Но главным итогом этого заседания и маленькой победой потерпевшей стороны стало, все же, взятие под стражу Юрия Берии. Это событие стало явной неожиданностью и для него, и для команды его адвокатов.

Что касается еще двоих установленных соучастников преступления, то по различной информации они сегодня то ли в Грузии, то ли в Польше. А поскольку их паспорта находятся у следователя (по официальной информации), то каким образом эти люди смогли пересечь границу – большой вопрос.

Впрочем, судя по всему, в преступной группе не только эти трое, которых установили. И даже не четверо (включая неустановленного наводчика). Размах преступных гастролей залетных иностранных граждан, вероятно, намного шире. Периодическая депортация из Украины воров в законе, уроженцев Грузии и… их тихий возврат обратно происходят в последнее время нередко. Поэтому в стране, судя по всему, действует четко налаженная преступная сеть с «кавказским акцентом».

И здесь речь уже вовсе не о предвзятом отношении к определенной национальности. В подтверждение своих слов приведу мнение председателя грузинского Национально-культурного общества «Иберия» Валерия Эхвая:

- За моих земляков, совершающих преступления, мне искренне стыдно. Надо помнить, что зло, которое человек совершает, в дальнейшем может вернуться бумерангом к его семье. Таков закон жизни. Нужно жить честно.

Поддержать Владимира Карпенчука и его супругу Наталью Петровну в их непростой борьбе за справедливость на суд приезжают не только односельчане из Покровки, но и неравнодушные люди, фермеры из других районов области.

Люди очень тепло отзываются о семье Карпенчуков. У Владимира Мартыновича всегда была активная жизненная позиция. Много лет проработал учителем, а затем директором школы. Потом был сельским головой, депутатом районного совета.

Анна Бондарь, учитель Покровской общеобразовательной школы:

- Мы приезжаем на каждый суд поддержать семью Карпенчуков. Потому что это – люди очень уважаемые, трудолюбивые. И тут фраза о том, что чужого горя не бывает как нельзя кстати. В этой связи хочу сказать, что мой муж – участник АТО, командир роты, защищавшей Мариуполь. Там на передовой идут боевые действия, люди рискуют своей жизнью и здоровьем. Там – война. Но почему здесь, в глубоком тылу, в мирной жизни, происходят такие страшные вещи, как это преступление? Почему люди, посвятившие себя честному труду хлебороба, подвергаются смертельной опасности со стороны каких-то негодяев? Почему правоохранители не могут защитить их? А добиться справедливости в суде стало большой проблемой?

Взятие под стражу обвиняемого Берии сторона потерпевших расценивает как маленькую, но все же, победу. Хотя впереди еще не одно сложное судебное заседание где будут изучены все доказательства, поданы ходатайства и т.п.

Хочется верить, что справедливость восторжествует.