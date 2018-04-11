«Мы предупредили о том, что мы уходим», – николаевский перевозчик отказывается от маршрута в Лиманы и Лупарево

В среду, 11 апреля, николаевское предприятие ТОВ «Ален-Техно» отказалось от обслуживания маршрута № 114 (Николаев- Лиманы- Лупарево) по причине невозможности снижения тарифа на проезд. Директор Инга Шаповалова объяснила причины повышения тарифа и как будет работать маршрут в ближайшие дни.

Об этом объявлении сообщает исполняющая старосты в селе Лиманы Наталья Панаший на своей странице в Facebook.

По словам Натальи, данное объявление появилось во второй половине дня после забастовки.

объявление в автобусах маршрута 114

Инга Шаповалова В свою очередь, директор «Алан-Техно» Инга Шаповалова в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердила информацию о том, что предприятие отказалось от данного маршрута.

- Мы не прекратили работу по этому маршруту. Это не выглядит так, что мы сказали «нет» и оставили населенный пункт без транспорта из-за того, что несколько десятков людей бастовали. Никто не будет их бросать. Мы предупредили о том, что мы уходим. Мы сейчас работаем, чтобы не срывать, чтобы добирались на работу. Я надеюсь, что это три-пять дней, не больше. Мы просто не сможем по этому тарифу дольше работать. Насколько я знаю, активисты говорили, что нашли перевозчика, который готов работать. Мне просто интересно посмотреть, сколько этот перевозчик продержится. Это профессиональный интерес, - заявила она.

Также, по словам Шаповалой, расходная часть тарифа в сравнении с прошлым годом выросла на 41%.

- Дело в том, что год назад тоже поднимались цены, после этого топливо выросло на 24% и минимальная заработная плата на 16%. В общей сложности расходная часть тарифа увеличилась на 41%. С декабря по апрель мы работали над тем, чтобы повысить тариф. В январе мы написали в обладминистрацию и изложили полностью всю экономическую составляющую вопроса, поскольку мы не можем нести такую экономическую нагрузку. Мы начали просто влазить в долги по топливу Брали в долг, но пришел момент, когда долга нам стало не хватать. Мы подняли очень корректно тариф в общей сложности на 30%, а убытки у нас составляют 41%, - сообщила директор .

По ее словам, всех глав и старост громад о повышении тарифа предупредили зарание.

- С 25 марта мы начали развозить письма в сельские советы с целью ознакомления с поднятие цен. Диалог у нас со всеми был. Мы показывали цифры, объясняли, что придет момент, когда тариф поднимем. За 10 дней предупредили, развесили объявления. Я не знаю по каким причинам вышло так с маршрутом Лиманы-Лупарево. Когда мы с 9 числа подняли тариф, первый день было все тихо, а уже на следующий день начались скандалы, - рассказала директор «Алан-Техно».

Кроме того, Инга Шаповалова отметила, что перевозчики не должны были согласовывать изменение стоимости проезда с областной администрацией.

- До мая 2015 года мы действительно должны были согласовывать тарифы с облгосадминистрацией. Однако согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 240 от 6 мая 2015 года, все перевозчики, которые работают на междугородних и пригородных маршрутах, могут сами устанавливают цены. Это законное право, - сообщила она.

Также Инга Шаповалова добавила, что без работы предприятие не останется.

- Сейчас мы рассматриваем работы по заказу. Буквально сегодня уже есть предложения, - отметила она.

Напомним, что в понедельник, 9 апреля, в Николаевской области фирма-перевозчик «Алан-Техно» повысила тариф на проезд из областного центра в села Лупарево и Лиманы с 11 до 19 гривен. А во вторник, 10 апреля, жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд предприятием-перевозчиком «Алан-техно» в село Лиманы и Лупарево. На следующий день,11 апреля, местные жители блокировали автобус перевозчика.