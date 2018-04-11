В Афганистане случайно нашли украинца, который более 30 лет числился без вести пропавшим

В Афганистане участники украинской экспедиции случайно наткнулись на мужчину родом с Волыни, который более 30 лет назад во время войны пропал в провинции Кандагар.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Видео с бывшим советским военнослужащим снял участник экспедиции Андрей Кадун. Через переводчиков мужчина, который не помнит украинского языка и своего имени, сказал лишь, что родом с Волыни. В Афганистане он принял ислам и новое имя — Амриддин.

Как оказалось, это воин-афганец Игорь Белокуров. Его узнала родная мать, которая после 20 лет тщетных поисков смирилась и сделала ему на кладбище символическую могилу.

В областном Союзе ветеранов Афганистана подтверждают, что пропавший может действительно быть Игорь Белокуров, поскольку больше солдат с Волыни в Кандагаре не пропадало.

- В 1988 году во время обстрела колонны он был контужен. Мы так думаем. И так он попал в руки боевиков. И уже 30 лет он находится в этом племени, — сообщил глава Волынской областной Союза ветеранов Афганистана Григорий Павлович.

В Союзе ветеранов пообещали, что вернут мужчину в Украину уже через месяц. В посольстве Украины в Афганистане также пообещали этому посодействовать.