Украина уходит от демократии, - международные правозащитники

Пренебрежение власти к независимым институтам и инициативам гражданского общества, приближение провластных партий к слиянию с государством, а также прессинг на оппозицию и свободные СМИ становятся «новой нормальностью» в посткоммунистических европейских странах и странах Евразии. Речь идет также и об Украине.

Об этом пишут в ежегодном исследовании Nations in Transit аналитики международной организации Freedom House.

В этих докладах правозащитники мониторят состояние демократии, прав и свобод в 29 странах бывшего соцблока.

Как пишут в FH, такие неутешительные тенденции они «уже давно замечали» в РФ, Беларуси и странах Центральной Азии, но теперь «все чаще» видят то же самое и в Центральной Европе, в частности в Польше и Венгрии. Аналитики утверждают, что Украина, Грузия, Молдова, Армения и Киргизия «идут в отрицательном направлении» - есть высокий риск трансформации этих стран в авторитарные.

«Окно фундаментальных реформ в Украине, возможно, еще не закрыто, но оно сильно сузилось на фоне сопротивления властей антикоррупционным реформам и серии атак на СМИ и гражданское общество», - считают в FH.

По данным организации, показатели демократии в Украине впервые с 2014 года ухудшились, и теперь оценка страны по шкале FH составляет 4,64 балла (1 - устойчивая демократия, 7 - тотально авторитарный режим).

В докладе говорится, что этот уровень упал в 19 странах из 29-ти.

Подробные данные и графики о ситуации в Украине из отчета-2018 доступны здесь.

Напомним, ранее правозащитники сообщали, что Украина – самая коррумпированная страна в Европе после России.