Николаевщина попала в число «лидеров» по обращениям о пытках и применении силы со стороны полиции

В Николаевской области в 2015-2017 годах поступило 280 обращений о применении силы со стороны сотрудников полиции.

Об этом идет речь в аналитическом отчете экспертов Совета Европы.

Эксперты оценили Николаевскую область как регион с высоким показателем распространения случаев применения насилия сотрудниками полиции. Более распространены случаи насилия со стороны полиции в Харьковской, Херсонской и Полтавской областях.

В качестве примера приводится выдержка из приговора Казанковского районного суда Николаевской области от 28 декабря 2015 года (дело № 478/2287/14-к, уголовное производство № 1-кп/478/9/2015, преступление совершено 2 февраля 2014).

«Оперуполномоченный (в тексте приговора ОСОБА_1 – ПН) уголовного розыска с целью заставить подозреваемого (ОСОБА_5) признаться в совершении краж интернет-телефонных кабелей в поселке Казанка, явно превысив предоставленные ему как представителю власти полномочия, нанес подозреваемому удары ладонями по ушам, повторяя свой вопрос о совершении краж, но подозреваемый отрицал свою причастность к кражам».

«В связи с чем оперуполномоченный нанес подозреваемому один удар резиновой палкой ПР-73 в затылочную область, многочисленные удары по туловищу слева, по поясничному отделу спины, от которых последний упал на пол и оперативник нанес ему несколько ударов ногами по ягодицам, бедрам левой и правой ноги и левой руке. С целью заставить признаться в совершении краж оперативник нанес резиновой палкой многочисленные удары по ногам с обеих сторон, рукам с обеих сторон, поясничному отделу спины, почкам, от которых подозреваемый потерял сознание и упал на спину, в результате чего его правая рука оказалась в дверном проеме, а оперуполномоченный умышленно придавил дверью его большой палец правой руки», - эта цитата из приговора приведена в отчете.

Напомним, что упомянутого в приговоре полицейского отдали под суд.