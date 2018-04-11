Вышел из комы маленький мальчик, которого в мать сбросила с Ингульского моста

Фото из архива В Николаеве 7 апреля вышел из комы 9-месячный Павлик, которого мать сбросила с Ингульского моста. Жизнь мальчика висела на волоске две недели.

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Положительные изменения в состоянии мальчика уже были – через несколько дней после трагедии он самостоятельно задышал. Настоящее чудо случилось за день до Пасхи на праздник Благовещенья – он пришел в себя.

Беспокоится о судьбе ребенка лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус, который спас его из ледяной воды. Парень несколько раз навещал ребенка в больнице, каждый день звонил врачам. Пашу он называет своим крестным сыном.

- Я, когда Паша вышел из комы, взял его на руки, ребенок потянулся ко мне, - рассказал лейтенант Белоус. – Было сложно сдерживать эмоции. Малыш уже играет игрушками, солнечно так улыбается! Он уже находится в общей палате.

По словам полицейского, ребенок лишь немного отстает в развитии из-за плохой материнской заботы. Видно, что мальчик привык сидеть один в манеже или кроватке, игрушек у него толком не было. Возле ребенка в больнице находится тетя – сводная сестра отца. Родители в тюрьме – папа отбывает срок за кражу, а маму арестовали на два месяца без права внесения залога и теперь ей грозит пожизненное заключение. Как оказалось, у подозреваемой есть еще двое взрослых детей. Один 21-летний сын живет в Луганске, где второй – неизвестно.