Николаевскому журналисту нужна помощь в борьбе с тяжелой болезнью, он остается в реанимации

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В Николаеве журналисту Игорю Поху требуется помощь в борьбе с тяжелой болезнью.

Об этом на своей странице в Facebook написала Ирина Курдыба.

Ранее Пох попал в отделение нефрологии. По словам Курдыбы, Игорь остается в реанимации.

«После сегодняшнего консилиума врачей было решено изменить терапию и на это снова нужны средства. Вкратце информация по его состоянию такая: до выздоровления еще очень и очень долго. Как говорят врачи, он у них особый пациент. Неделю назад начались улучшения, но процесс остановился, поэтому и появилось решение поменять кое-какие лекарства. А все мы с вами знаем, сколько все это стоит. И деньги, увы, имеют свойство заканчиваться», - сообщила Ирина.

Сбором средств занимается жена Игоря Поха Татьяна, пожертвования можно перечислить на карточку 5168 7573 6036 4071 (Пох Игорь Леонидович). Сейчас важна любая посильная финансовая помощь.

Вадим Богданов

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русскийобщество