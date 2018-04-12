В горздраве заявили, что в Николаеве вспышки кори не наблюдается

В Николаеве, по состоянию на 12 апреля, уровень заболевания корью - ниже среднего, наблюдается тенденция к росту, но вспышки кори нет.

Об этом сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев в комментарии «Преступности.НЕТ».

- У нас в области стабильно, однако есть тенденция к росту заболеваемости. Что касается самого города Николаева, то средне статический уровень заболеваемости ниже среднего, но, например, на сегодня на 8 утра, в областной взрослой инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом корь находится 17 пациентов, в областной детской – 13 пациентов. Есть тенденция к росту, но говорить о вспышке, а тем более об эпидемии — это неправильно употреблять терминологию, - прокомментировал он.

Также он отметил, что палаты не переполнены

- Вы говорили о том, что палаты переполнены, но это точка зрения пациентов. Может заполнены, да. Но когда переполнены – это, в моем понимании, нет мест и люди по два человека на койке лежат – это называется переполнены. Больные корью довольно специфичные - они должны находиться отдельно в боксах. Боксы сейчас заполнены, но так, что переполнены, людей некуда девать – это уровень эмоций. Есть рост, пока мы справляемся. Город справляется, тревогу бить еще рано. Мы контролируем, фиксируем количество заболевших каждый день, - заявил Багрянцев.

По словам Багрянцева, проблема возникла из-за двух причин.

- Во-первых, люди не хотят вакцинироваться, во-вторых, были перебои с вакциной от кори. Иммунная прослойка у нас очень слабая. Это не Только в Николаеве, но и во всей стране, иммунная прослойка очень слабая, - сообщил он.

Напомним, что в Николаеве в январе наблюдалась вспышка кори, при этом в горздраве Николаева уверяли, что это единичные случаи. Также, в Украине зарегистрировано восемь летальных случаев от кори. А в марте, в Первомайске зарегистрировано 73 случая заболевания, из них 30 детей.