Киевская компания опросит николаевцев в рамках создания Плана устойчивой городской мобильности

В среду, 18 апреля, в Николаеве компания «GfK Ukraine» (ИП «ГФК ЮКРЕЙН») начнет проводить социологическое исследование в рамках создания Плана устойчивой городской мобильности.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Так, городской совет заказал у «А + С Украина» проведение опроса жителей Николаева для лучшего понимания их перемещения по городу, на основе которого планируют принять решения относительно оптимизации маршрутов общественного транспорта и улучшения качества жизни горожан.

«Просим всех помочь в распространении информации о проведении этого исследования, а также принять активное участие в нем, если к вам придет интервьюер. От искренности и полноты ваших ответов на вопросы зависит направление развития транспортной системы города. Мы со своей стороны гарантируем, что участие в исследовании полностью конфиденциальное и добровольное, а все данные будут использованы в обобщенном виде и никакие идентификационные данные не будут сообщаться или раскрываться публично», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработкой проекта целевой городской программы «Развитие устойчивой городской мобильности» и подготовкой технического задания для тендера по закупке так называемой транспортной стратегии занимался Денис Моляка, который после победы фирмы «А+С» в торгах стал ее представителем. В свою очередь Моляка заявил, что в тендере на транспортную стратегию нет коррупции.