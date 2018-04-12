Министр обороны Украины Полторак приедет на Николаевщину с проверкой отдельных подразделений ВС и ВМС

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг, 12 апреля, отправился в рабочую поездку с проверкой отдельных подразделений военных сил в Николаевской, Одесской и Черкасской области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, генерал проверит боевые возможности подразделений и осмотрит объекты, которые реконструируют.

«Сегодня начал рабочую поездку в отдельные подразделения ВС Украины, которые дислоцируются в Черкасской, Одесской и Николаевской областях. В планах работы - проверка боевых возможностей подразделений ВС и ВМС ВС Украины, которые расположены в указанной местности, обзор объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры, которая восстанавливается», - написал он.

Министр уже осмотрел одно из подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины и провел рабочую встречу с руководителями предприятий оборонного комплекса.

«Мы рассмотрели вопросы модернизации и развертывания ЗРК С 300В 1, КУБ, ТОР и других средств ПВО, определились с задачами по путям модернизации баз ПВО ВС Украины. Во время визита пообщался с военнослужащими подразделения, несущими службу, и отметил лучших бойцов ведомственными наградами», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон. После этого в Минобороны отрапортовали, что привлекли к ответственности ряд должностных лиц из-за «ситуации» на полигоне «Широкий Лан».