В Николаеве на остановке 3-й Слободской комиссия проверяет законность установки навеса

В четверг, 12 апреля, в Николаеве чиновники приехали с комиссией к конструкции в виде навеса возле остановки общественного транспорта на улице 3-й Слободской.

Об этом сообщает директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев на своей странице в Facebook.

По словам Ермолаева, главный архитектор, управление земельных ресурсов, администрация центрального района, департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и депутаты городского совета будут разбираться в законности установки сооружения.

Напомним, что в Николаеве предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской, однако позднее её снова пытались установить. Тогда Ермолаев заявил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку.

Однако позднее мэрия Николаева разрешила ООО «Эстетик 1» строительство конструкции на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта. В разрешении говорится, что фирма установит навес без каких-либо торговых объектов, ради того, чтобы предотвратить торговую деятельность в неустановленных для этого местах.

После восстановления в должности городской глава Николаева Александр Сенкевич поручил разобраться со строительством конструкции на улице 3-й Слободской.