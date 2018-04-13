На Николаевщине женщина нашла авиабомбу АО-25 во время сбора металлолома

На Николаевщине в среду, 11 апреля, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожила авиабомбу АО-25 времен прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, на открытой территории пгт. Подгородная Первомайского района 38-летняя женщина, во время поиска металлолома, нашла авиабомбу. Пиротехники уничтожили снаряд путем контролируемого подрыва.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения бомбы, необходимо сразу же сообщить в экстренные службы и ждать приезда специалистов. Нельзя переносить, трогать или разбирать боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина на углу улиц Лазурная и Озерная нашел минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн.