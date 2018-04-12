В Николаеве прошла ежегодная конференция общественных организаций участников боевых действий и ветеранов АТО

В Николаеве, 12 апреля, в бизнес-центре «Diplomat Hall» прошла IV ежегодная конференция организаций участников боевых действий и ветеранов АТО, на которой обсуждали помощь оказываемую семье Владислава Волошина.

Об этом с места событий передает корреспондент издания «Преступности.НЕТ».

Для участия в конференции в Николаев приехали представители различных организаций ветеранов из некоторых областей Украины. Так, одним из главных спикеров на встрече был представитель Житомирщины Валентин Доброходов, глава Житомирской областной организации председатель областного союза АТО «Восток». Кроме того, на встрече были представители Ивано-Франковщины, Херсонщины, Киевщины и других областей.

На повестке дня конференции стояли вопросы о помощи ветеранам АТО со стороны государства, и о расследовании дела Волошина. Также, на встрече обсудили процесс реабилитации и медицинской помощи ветеранам войны на востоке Украины.

Участники конференции задали несколько вопросов, касающихся расследования дела Волошина, начальнику ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу и заместителю председателя облгосадминистрации по вопросам финансов, экономического развития, децентрализации и развития гражданского общества Кушниру Александру .

Кроме того, присутствовавшая на встрече волонтер Ольга Малярчук, отметила, что со стороны СМИ оказывается постоянное давление на жену Волошина Надежду.

- То давление, которое на нее оказывается - не подлежит никакому человеческому пониманию, - говорит Ольга.

Волонтер Ольга Малярчук

Также, был задан вопрос Александру Кушниру о том, как облгосадминистрация помогает семье Волошина и другим ветеранам АТО.

Кушнир сообщил, что за несколько лет заложенный для помощи ветеранам АТО бюджет увеличился.

- Чтобы вы понимали, в 2016 году на все виды поддержки ветеранам АТО было заложено 200 тысяч гривен. Придя в октябре, мы до декабря месяца разработали и обеспечили всех инвалидов 3-ей группы квартирами, - говорит Кушнир.

На встрече побывали представители организации «АЕС» («Авто Евро Сила», - ПН), в которую также входит большое количество участников боевых действий.

Конференция организаций участников боевых действий

Напомним, что 30 января исполком Николаевского горсовета поддержал выделение девяти квартир участникам АТО и силовикам.