Снигиревским районный судом будет руководить Фортуна

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На собрании судей Снигиревского районного суда в Николаевской области 11 апреля решили, что председателем суда будет Татьяна Фортуна.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Всего в Снигиревском районном суде трое судей – Татьяна Фортуна, Юрий Кобзарь и Иванна Кветка. При этом Кветка уже год как не может исполнять свои обязанности из-за того, что у нее истек пятилетний срок назначения на должность судьи.

Добавим, что судьи Фортуна и Кобзарь были откомандированы в Снигиревский суд из Луганской области и Первомайска соответственно. До их командировки в Снигиревку местный райсуд не работал.

Вадим Богданов

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русскийобщество