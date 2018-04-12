Сказочный туалет с пролетарским душком

В ходе последнего заседания Постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, депутаты, большинством голосов приняли решение продлить ООО «Пик-Ник» срок аренды земельного участка площадью 934 кв. м по ул. Лягина, 26/1 на три года, для строительства четырехэтажного бизнес-центра.

Строительство четырехэтажного офисного центра под окнами жилых домов, на протяжении многих лет активно лоббирует руководитель ООО «Пик-Ник», бывший депутат Николаевского городского совета от Коммунистической партии Украины Виктор Борович. https://news.pn/ru/public/72661.

Виктор Борович

Ни для кого не секрет, что во времена своего депутатства Виктор Борович являлся финансовым спонсором николаевских коммунистов. Но, для того чтобы Борович мог полноценно пополнять казну КПУ, а взамен, депутаты-коммунисты голосовали в унисон с городской властью, последняя, в свою очередь, должна была регулярно подпитывать денежными темами бизнесмена-коммуниста. Одна из них – построил в детском городке «Сказка» туалет, а взамен получил подарок от городской власти в виде 934 кв. м. земли в центре города.

Напомню, что в 2015-м году на выборы в депутаты горсовета Виктор Борович шел под знаменами партии «Наш край». Но, к счастью для города и горожан, он не прошел.

В связи с острой социальной напряженностью, которая может вызвать общественный резонанс вокруг строительства офисного центра рядом с жилыми домами: №13 по ул. Соборная, №26а по ул. Лягина, а также, вплотную с единственным, уникальным и масштабным городским объектом Детским городком «Сказка», мы попросили городские власти рассмотреть вопрос о перспективах развития и расширения границ детского городка.

Требуем от мэра и депутатов Николаевского горсовета расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 934 кв. м по ул. Лягина, 26/1 и рассмотреть вопрос выкупа у частной фирмы земельного участка и бывшего туалета, которые до 2008 года находились в коммунальной собственности города.

С соответствующими обращениями наша организация обратилась к Николаевскому городскому голове и руководителям постоянных депутатских комиссий Николаевского горсовета.

Просим мэра г.Николаева Александра Сенкевича подготовить для депутатов Николаевского горсовета предложения по перспективному плану развития Детского городка «Сказка» с учетом дополнительных территорий, за счет которых этот объект может стать более современным, масштабным и удобным центром досуга для детей нашего города.

Надеюсь, что для депутатов, общегородские интересы станут превыше личных.