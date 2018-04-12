Депутатская комиссия горсовета отказала «могилянке» в продлении аренды здания, где расположен факультет политических наук

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города в Николаевском городском совете отказали ЧНУ имени Петра Могилы в продлении аренды помещения, в котором расположился факультет политических наук университета.

Об этом стало известно в четверг, 12 апреля в ходе заседания этой комиссии.

Олег Солтыс По словам депутата Олега Солтыса, незачем продлевать аренду университету, а куда лучше восстановить в этом здании детский садик, который там был ранее.

- Там садик был. Зачем продлевать? Я понять не могу, мы за 15-20 миллионов гривен покупаем садики у частников по завышенным ценам, тут же наши действующие садики, которые в нормальном состоянии, с нормальной территорией, отремонтированные здания и мы не хотим его забрать под размещения детей наших горожан, - заявил Солтыс.

При этом члены комиссии отмечали, что и студенты университета также «наши люди» и забирать у них помещение неправильно, а само здание находится не в утешительном состоянии: по стенам идут трещины, протекает крыша и многое другое. Однако «оппозиционер» Солтыс стоял на своем и просил депутатов не давать соглашение на продление аренды. Член комиссии Александр Гусев заявил, что голосовать по этому вопросу ни в каком виде не будет – «я воздержался».

Александр Репин - Мы не отдаем в аренду, мы продлеваем действие аренды… Олег Петрович, это популизм, никакого садика там не будет. Никто (учащиеся и преподавательский состав, - ПН) оттуда не уйдет, - заявлял глава комиссии Александр Репин.

В свою очередь начальник управления коммунальной собственности Мкртыч Мкртчян сообщил, что договор закончился 28 февраля нынешнего года и согласно Гражданскому кодексу данный договор аренды должен быть продлен на срок, который прописан в договоре 2 года и 11 месяцев. Однако Солтыс заявил, что ранее было решение комиссии, что «в случае истечения срока договора уведомлять всех за месяц о том, что договора продлеваться не будут».

Мкртыч Мкртчян После голосования за продление аренды, которое не было поддержано, Мкртыч Мкртчян предложил обратиться в управление образования Николаевского горсовета, чтобы те в свою очередь разъяснили, нужно ли им на самом деле это здание под университет или лучше обустроить в нем садик.

- У нас управление скажет так, как им скажет городской голова. Чтобы вы понимали, мэр у нас всегда протягивал вопросы ЧНУ, котельни, шмельни… - стоял на своем Солтыс.

В итоге, депутаты поддержали обращение в управление образования, однако решение по продлению аренды под учебный корпус для ЧНУ имени Петра Могилы осталось неизменным – депутаты не поддержали его.

Напомним, что в феврале нынешнего года члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города поддержали бесплатную передачу недостроенного здания на улице 3-я Слободская Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для строительства университетской клиники.

Ранее исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что на месте «недостроя» на улице 3-я Слободская (Дзержинского) хочет создать диагностический центр. А губернатор Николаевской области Алексей Савченко поддержал передачу недостроя на 3-й Слободской для нужд ЧНУ.

Стоит отметить, что ранее ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что депутаты Николаевского городского совета пытались необоснованно повысить размер арендной платы за учебные корпуса университета.