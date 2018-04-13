В Ракетной Роще отремонтировали освещение на трех улицах

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В Николаеве 11 апреля в микрорайоне Ракетная Роща, на улицах 7-я Военная, Столярная и Котельная после капитального ремонта ввели в эксплуатацию уличное освещение.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Освещение отремонтировали по новым технологиям. На эти цели из государственного бюджета была выделена субвенция в размере 450 тысяч гривен, а также софинансирование из городского бюджета.

С жителями микрорайона пообщались Николаевский городской голова Александр Сенкевич, народный депутат Украины Александр Жолобецкий и глава администрации Центрального района Александр Береза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вандалы повредили фонари.

Вадим Богданов

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русскийобщество