В Ракетной Роще отремонтировали освещение на трех улицах

В Николаеве 11 апреля в микрорайоне Ракетная Роща, на улицах 7-я Военная, Столярная и Котельная после капитального ремонта ввели в эксплуатацию уличное освещение.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Освещение отремонтировали по новым технологиям. На эти цели из государственного бюджета была выделена субвенция в размере 450 тысяч гривен, а также софинансирование из городского бюджета.

С жителями микрорайона пообщались Николаевский городской голова Александр Сенкевич, народный депутат Украины Александр Жолобецкий и глава администрации Центрального района Александр Береза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вандалы повредили фонари.