Опубликована история ветерана АТО, который прошел самые тяжелые бои в начале войны на Донбассе

В Николаеве ветеран АТО Артур Горобец смог восстановиться после тяжелого ранения и вернулся на службу – теперь он служит офицером мобилизационного отдела Николаевского областного военного комиссариата.

Об этом сообщили в Николаевском областном военкомате.

«Со своей будущей профессией Артур определился еще в школе. Он считал, что военная служба – это не только обязанность юноши, но и формирование четких мужских черт характера и закалки тела и духа. Поэтому, не колеблясь, Артур успешно сдал экзамены и поступил на военную кафедру».

«С первых дней проведения Антитеррористической операции старший лейтенант Артур Горобец был на передовой. Он принимал участие в первом штурме Саур-Могилы. В июне 2014 года вблизи населенного пункта Мариновка во время выполнения боевого задания в составе 79-й десантно-штурмовой бригады он оборонял понтонную переправу через реку Миус на границе с Российской федерацией. В этот период главной задачей подразделений Вооруженных сил Украины было не допустить пересечения государственной границы российскими наемниками. Именно высоты «Браво» и «Сокол» первыми ощутили на себе залпы «градов» и артиллерии российских регулярных войск. В течение июня-июля 2014 года Артур Горобец в составе своего взвода постоянно сопровождал колонны военной техники и вооружения. За героизм и отвагу, проявленные в этих боях, он получил государственные награды: орден «За мужество» III степени и орден «Богдана Хмельницкого», - сообщили в военкомате.

Однако во время артиллерийского обстрела, который длился более 17 часов, офицер получил травму головы и повреждения обоих ушей. По заключению военно-врачебной комиссии Артур был признан негодным к военной службе в десантно-штурмовых войсках. Но он не выбрал гражданскую жизнь и сейчас проходит службу в военном комиссариате, «является хорошим человеком и примером для двух своих сыновей».

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский воин АТО после тяжелого ранения смог вернуться на службу.