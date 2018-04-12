В Николаеве мэрия начала сносить аварийные билборды

В Николаеве 12 апреля мэрия занялась демонтажем аварийных билбордов.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

«По одной конструкции собственник сам устранил аварийность, вторую пришлось демонтировать. Продолжаем чистить город от хлама», - сообщили Ермолаев.

На сайте горсовета уточнили, что были демонтированы два билборда в Ингульском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на остановке на 3-й Слободской комиссия проверяла законность установки навеса.